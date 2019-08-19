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'ABD Huawei yasağını 90 gün erteleyecek'

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Washington yönetiminin Huawei’ye yönelik iş yasağını 90 gün ertelediğini söyledi.

TEKNOLOJİ 19.08.2019, 18:26 Toygar Dim
'ABD Huawei yasağını 90 gün erteleyecek'
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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Fox Business’a yaptığı açıklamada söz konusu yasağın ertelenmesinin yanında, Sanayi ve Güvenlik Dairesi’nin yasaklı işletme listesine 40 yeni Huawei alt kuruluşunun eklendiğini belirtti.
Washington yönetiminin Huawei’nin ABD ağlarında casusluk yaptığı iddiasının ardından “ulusal güvenlik” endişeleri sebebiyle ABD’li şirketlerin Huawei’yle iş yapması yasaklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü Huawei’yle iş yapmak istemediğini söylemiş ve ABD’nin 90 günlük erteleme kararını Huawei üzerinde uygulamayacağı endişeleri oluşmuştu.
Washington yönetiminin ABD’li devlet kuruluşlarının Huawei ekipmanı satın almasını yasaklaması ve Pekin yönetiminin ABD’nin Çin’li şirketlere “adil olmayan bir şekilde” davrandığı iddialarıyla Huawei sorunu, ABD-Çin ticari anlaşmazlıklarının önemli bir parçası haline gelmişti.

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