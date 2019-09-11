7. nesil iPad tanıtıldı!

APPLE Park’ta yer alan Steve Jobs sahnesinde düzenlenen özel etkinlikte duyurulan 7. nesil iPad yepyeni özellikleriyle birlikte duyuruldu. ShiftDelete.Netolarak bizimde yerinde takip ettiğimiz etkinlikte sahneye çıkan iPad, yeni iPadOSyazılımıyla birlikte geliyor.10.2 inç büyüklüğünde Retina ekrana sahip olan iPad, A10 Fusion işlemci ile birlikte geliyor. Özel tasarıma sahip bir klavye ile birlikte gelen yeni iPad, iPadOSsayesinde birlikte çoklu işlem yeteneklerini çok daha güçlü hale getirdi.Artık çok daha işlevsel bir arayüze sahip olan tablet, ayrıca birinci nesil Apple Pencil desteğine de sahip. 8 Megapiksellik bir kamerayla gelen yeni iPad, yüzde 100 geri dönüştürülebilir alüminyum kasaya sahip.Modelde FaceID ve USB-C konektörünün yer alıp almadığı ise lansmanda açıklanmadı.Bugünden itibaren ön siparişe açılan 7. nesil iPad 329 dolar fiyat etiketine sahip.

Kaynak: ShiftDelete.net