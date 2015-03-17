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12 Mart Günlük Burç Yorumu

6 bin lira maaşı var işi bilen yok!

Son yılların trend mesleklerinden biri de “test uzmanlığı”. Nedir bu test uzmanlığı? Test uzmanı ne yapar? Neyi test eder? Bunlar akla gelen ilk sorular

6 bin lira maaşı var işi bilen yok!

Son yılların trend mesleklerinden biri de “test uzmanlığı”. Nedir bu test uzmanlığı? Test uzmanı ne yapar? Neyi test eder? Bunlar akla gelen ilk sorular

17 Mart 2015 Salı 16:42
6 bin lira maaşı var işi bilen yok!
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En hızlı büyüyen sektörlerden biri yazılım sektörü. Geç kalmış olsa da Türkiye’de artık bu konuya yatırım yapıyor. Artık yazılım geliştiren ve bunları tüm dünyaya satan firmalar dünya markası olabiliyor. Bu firmaların sayısı ve yaptıkları projeler arttıkça bu yazılımları test edecek insan gücüne olan ihtiyaç da artıyor. 
10 BİN UZMAN 
Yakın gelecekte Türkiye’de yazılımları test edecek 10 bin test uzmanına ihtiyaç olacak. Bu test uzmanları bugün 6 bin lira maaşla rahatlıkla iş bulabiliyor. Türkiye Yazılım Test ve Kalite Derneği de Türkiye bilişim sektörünün uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi için sektörün yazılım testi ve kalitesi konusunda bilgilendirilmesini hedefliyor. Derneğin Başkanı Koray Yitmen, Türkiye’nin yazılım ve testleri alanında dünya merkezi olması için çalıştıklarını belirterek bu alana yatırım yapılması gerektiğini söylüyor. Dernek, konuyla ilgili eğitimler veriyor.
FACEBOOK 'İLİŞKİ SEÇENEĞİ' İLİŞKİNİZİ ETKİLİYOR MU?  
Sosyal medyada hayatımızı sinema filmi gibi  paylaşır olduk. Peki bu ne kadar doğru? Yapılan bir ankette erkekler de kadınlar da Facebook’ta ilişki durumunun paylaşılmaması gerektiğinde fikirbirliğine vardılar.  Sosyal paylaşım platformlarında neredeyse herşeyinizi paylaşıyor olabilirsiniz. 
BU PAYLAŞTIKLARINIZ ARASINDA İLİŞKİ DURUMUNUZ VAR MI? 
Hiç fotoğraflarınızı ya da ilişki durumunuzu paylaşmanın ilişkinizi etkileyip etkilemediğini düşündünüz mü? Düşünseniz de düşünmeseniz de bu haberi okumalısınız. 
EVLİLİK BİTİRİYOR
Genellikle kadınların aktif kullandığı bir site, 5 binden fazla üyesiyle yaptığı ankete göre kızlar ve erkekler Facebook’ta ilişki durumunun açıklanmamasında hemfikir. Sonuçlara göre hem kızların hem erkeklerin yarısından fazlası Facebook’ta ilişki durumunun açıklanmasına gerek olmadığını söylüyor. Peki ilişkimizle ilgili detayları paylaşmak özel hayata nasıl etki ediyor? “Sosyal medyada bu gibi detayları paylaşmak ilişkiye zarar verir” diyenler olduğu kadar, tam tersine “Böyle şeyleri paylaşmak ilişkiye olan sadakati gösterir” diyenler de var. 5.165 kişinin yanıtladığı ankette kadın ve erkeklerin yüzde 48’i (2490 kişi) ilişki durumunun açıklanması gerektiğini düşünüyor. Yüzde 52 (2675 kişi) ise “Hayır, Facebook’ta ilişki durumu açıklanmamalı” diyor. Facebook’ta paylaşılan bir fotoğraf, imalı bir söz ya da ilişki durumu değişikliği gerçek bir ilişkinin ya da evliliğin bitmesine neden olabiliyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

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İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 17.03.2015 15:44
Anahtar Kelimeler:
Maaş6 Bin LiraTrend Meslek
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