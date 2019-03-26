"5G'yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Dünyada 5G'yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağımızı çok net bir şekilde söyleyebiliriz. 2020 yılı içinde de 5G'nin ticari olarak kullanılabileceği deneme amaçlı bile olsa yerlerimiz olacak." dedi.

"5G'yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağız"
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SAYAN, yaptığı açıklamada, 5G ile ilgili standartlaşma  çalışmalarının bitmeden ilk ürünlerin ortaya çıkmaya başladığını söyledi. 
Dünya nüfusunun üçte birinin 4G'ye erişim sağladığını ifade eden  Sayan, 5G'nin sadece iletişim alanında değil, tüm sektörleri çok yakından  etkileyecek bir teknoloji olduğunu aktardı.
Haberleşme teknolojilerindeki ses, veri, görüntü iletiminin 5G ile  başka bir boyuta taşınacağını belirten Sayan, 5G'nin yenilikçi hizmetleri de  beraberinde getireceğini vurguladı. 
Sayan, 5G'nin standartlaşmasıyla ilgili çalışmaların 2016 yılında  başladığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 4,5G yetkilendirmesini  yaparken 5G'ye uygun bir yetkilendirme rejimi izledik ve frekansları tahsis etmiş  olduk. Dünyada 5G'yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağımızı çok net bir  şekilde söyleyebiliriz. 2020 yılı içinde de 5G'nin ticari olarak  kullanılabileceği deneme amaçlı bile olsa yerlerimiz olacak. 5G'yi mevcut  yetkilendirmeyle kullanabiliyor olacağız." dedi. 
Makineler arası haberleşme 
Makinelerin birbiriyle bağlanacağı bir dünyadan bahsedildiğini dile  getiren Sayan, "Şu anda Türkiye'de 80 milyon abonenin 5 milyonu makineler arası  haberleşme yapıyor. 2025 yılıyla ilgili projeksiyonda 100 milyar insan ve nesne  birbirine bağlı olacak. Dünya nüfusu 10 milyar olacak. Şu anda yüzde 90 insanlar  arasında, yüzde 10 da makineler arasında haberleşme var. 2025'te bu tamamen  dönecek yüzde 90 makineler, yüzde 10 da insanlar arasında haberleşme olacak."  diye konuştu. 
"Yerli ve milli imkanlarla ilk kullanan ülkelerden biri olacağız" 
Otonom araçlar, uzaktan sağlık kontrolü, artırılmış gerçeklik, sanal  gerçeklik ve yapay zeka uygulamalarının 5G ile yeniden şekilleneceğine dikkati  çeken Sayan, şöyle devam etti: 
"5G'nin en büyük özelliği bütün sektörleri çok yakından etkileyecek.  Eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomiye ve hemen hemen hayatın her alanında olacak.  5G ile gecikme azalacak, hız artacak. Gecikmenin azalmasıyla bir doktor  Türkiye'nin herhangi bir yerinde ameliyat yapabiliyor olacak. Bir kepçe  operatörünün evinden koltuğa oturup kepçesini bir dağdan maden çıkarırken  kullanabilmesini sağlayacak teknoloji 5G'de var. 5G iş yapış tarzımızı çok daha  farklı hale getirecek. İnşallah biz de bunu yerli ve milli imkanlarla  ilk  kullanan ülkelerden biri olacağız." 
Sayan, bakanlık olarak 5G ile ilgili altyapının sağlıklı bir şekilde  oturmasını sağlamak amacıyla hazırladıkları "5G ve Ötesi Beyaz Kitap"ın  lansmanını yaptıklarını ve 5G Türkiye formunu oluşturduklarını ifade ederek,  şunları kaydetti: 
"Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent ve Hacettepe  üniversiteleriyle Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumunun bulunduğu vadiyi 5G Test  Vadisi diye tanımladık. Bu Test Vadisi'nde ilk 5G sinyalleri verildi, denemeler  yapıldı. Şu anda ağırlıklı yabancı satıcıların üzerinden giden testlerimizi, tüm  KOBİ'lerin kullanabilmesini temin eden yerli ve milli imkanlarla olmasının  çalışmasını yapıyoruz. 2020'de 5G ile ilgili ilk deneme amaçlı, ticari kullanımın  da olduğu denemeyi yapmış olacağız."

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