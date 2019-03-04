5 dakikada yüzde 80 şarj olabilen elektrikli araç

PORSCHE ailesinin soyundan gelen Toni Piëch tarafından kurulan Piëch adlı girişim, şarj sorununu büyük ölçüde çözecek bir araç geliştirdi. Mark Zero adlı araç, yüksek akıma dayanabilen ve aşırı ısınma yapmayan özel batarya hücreleri sayesinde sadece 4 dakika 40 saniyede yüzde 80 oranında şarj olabiliyor. Yakında elektrikli aracı şarj etmek de benzinli otomobilinizin deposunu doldurmak kadar kısa sürebilir. Mark Zero sadece hızlı şarjla öne çıkmıyor. Piëch aracın tek şarjda 500 km yol kat edebildiğini söylüyor. Ayrıca aracın biri önde ikisi arkada olmak üzere üç adet 150 kW motoru bulunuyor. Bu motorlar sayesinde araç 0-100 km/h hıza 3,2 saniyede ulaşabiliyor. Bir Alman-İsviçre ortaklığından bekleneceği üzere araç saatte 250 km’nin üzerine çıkmıyor. Modüler tasarımla donanım ve yazılım değişebiliyor Araç geleceğe de hazırlıklı. Modüler tasarımı sadece aracın hem donanımı hem de yazılımı kolayca yenisiyle değiştirilebiliyor. Örneğin gelecekte yüksek kapasiteli batarya hücreleri üretilirse aracınızdakileri bunlarla değiştirebiliyorsunuz. Piëch ayrıca bu teknolojiyi diğer markalara da anlatıyor ve modüler sistemini, hibrit araç, yakıt hücresi hatta benzin motoru üreten şirketlere de satmak istiyor. Şirket aracın iki kişilik ve dört kişilik versiyonlarının yanı sıra bir SUV modelinin de üretileceğini söyledi. Şimdilik muhtemel müşterileri endişelendirebilecek iki şey var: satış tarihinin belli olmaması ve şarj desteği. Piëch henüz üretim ortaklarını ya da satış tarihini belirlemedi. Yani ilk modelin fabrikadan çıkışı için biraz beklemek gerekebilir. Daha önemlisi ise ultra hızlı şarj özelliğini kullanmak için uygun bir şarj sistemi gerekiyor. Piëch Çinli Qingdao TGOOD ile birlikte bir altyapı çalışması yürütüyor ancak bu istasyonların nerede inşa edileceği ve kaç tane olacağı henüz belli değil. Bu altyapı bulunduğunuz yerde kullanılamıyorsa bu aracın da diğer elektrikli otomobillerden çok farkı kalmıyor.