30 milyon kişinin bilgileri çalındı!

FACEBOOK, tarihindeki en büyük siber saldırıyı yaşadığını açıklayarak, hackerların yaklaşık 30 milyon kullanıcısının telefon ve e-posta bilgilerini çaldığını duyurdu.

HACKERLAR 30 MİLYON FACEBOOK KULLANICISININ BİLGİLERİNE ULAŞTI

Facebook'un yaptığı açıklamaya göre şirket tarihindeki en büyük siber saldırı yaşadı. Yapılan açıklamada, sistemde bulunan bir güvenlik açığından faydalanan hackerların yaklaşık 30 milyon Facebook kullanıcısının telefon numarası ve e-posta adreslerine ulaştığı belirtildi.

" DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA AZ İNSAN ETKİLENDİ"

Saldırganlar, 14 milyon kullanıcının ise nerede yaşadıkları, ilişki durumları ve inançlarının ne olduğuna dair bilgiye erişti. Saldırıya uğrayan 1 milyon kişinin ise bilgilerine ulaşılamadığı belirtildi. Facebook firmasına ait Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, ödemeler ve reklam hesaplarının saldırıdan etkilenmediği aktarılan açıklamada, "Şu anda biliyoruz ki bizim düşündüğümüzden daha az insan etkilendi" ifadeleri yer aldı.

FACEBOOK HESAP BİLGİLERİ ÇALINANLARA MESAJ ATACAK

Facebook, önümüzdeki günlerde saldırıdan etkilenen 30 milyon kullanıcısına mesaj yollayacağını duyurdu. Şirket, FBI, Federal Ticaret Komisyonu ve İrlanda Veri Koruma Komisyonu ile iş birliği içerisinde olduklarını ve kullanıcı veri güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu bildirdi. Facebook, saldırının tüm detaylarının hala araştırıldığını ve bilemedikleri konular olduğunu ifade ederken, ana saldırı ile ilişkili "küçük boyutlu" saldırılar da beklediklerini açıkladı.

SALDIRIYI KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

İrlanda Veri Hakları Kurumu ise, "Facebook'un bugünkü duyurusu milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin saldırının failleri tarafından alındığını doğrulandığını gösteriyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Öte yandan halen saldırıyı kimin yaptığı, belli ülke veya kişilerin mi hedef alındığı bilinmiyor.