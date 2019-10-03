280 bin kişi etkilendi! Türkiye'den Facebook'a milyonluk ceza

KİŞİSEL Verileri Koruma Kurulu Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan "başkasının gözünden gör", "doğum günü kutlayıcı" ve "video yükleyici"nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklanan veri ihlali tespit etti. Bu nedenle sosyal medya devine 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Facebook temsilcisi tarafından Kuruma gönderilen 14.10.2018 tarihli e-posta'da "Başkasının Gözünden Gör" ihlaline ilişkin bilgi verilerek bilgilendirmenin takip eden hafta içinde yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna arz edileceği ifade edilmesine rağmen, Facebook tarafından Kurul'a herhangi bir bildirim yapılmaması üzerine Kurulun resen inceleme yapma kararı aldığı belirtildi.Kişisel Verileri Koruma Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, veri ihlalinin Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan "başkasının gözünden gör", "doğum günü kutlayıcı" ve "video yükleyici"nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklandığını belirledi.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ VERİ İHLALİNDEN ETKİLENDİ

Kurul, ihlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, Facebook'ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500'e kadar başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti. Kurul ayrıca Facebook'u Türkçe olarak kullanan 280.959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtti.

TOPLAM BİR MİLYON 600 BİN LİRALIK CEZA KESİLDİ

Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için Kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirleyerek, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'u 1 milyon 150 bin lira idari para cezasına çarptırdı. Ayrıca, Kanunda yer alan "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir." hükmü doğrultusunda, veri ihlali nedeniyle Kuruma gerekli bildirimde bulunulmaması nedeniyle Facebook'a 450 bin lira idari para cezası verilmesini de kararlaştırıldı.Söz konusu veri ihlali ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook'a toplam 1.600.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.Kurul daha önce de veri ihlali sebebiyle Facebook'a 1 milyon 650 bin liralık idari para cezası vermişti.