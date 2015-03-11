21 Nisan itibariyle Google'a girenler...

21 Nisan 2015 tarihi itibariyle Google, artık günümüzün olmazsa olmazı mobil cihazları baz alan bir değişikliğe gidiyor. Mobil arama sonuçlarında daha mobil dostu faktörleri baz alacak olan şirket, mobil uygulamaların da kullanım oranlarını hesaba katarak arama sonuçlarına yansıtacak. Diğer bir deyişle mobil arayüzü düzgün olan ve mobil kullanıcı dostu olabilen internet sitelerini Google ödüllendirecek ve arama sonuçlarında üst sıralara çıkaracak. Mobil cihazları dikkate almayan ve masaüstü sürüme göre hazırlanan internet siteleri de doğal olarak arama sonuçlarında arka sıralara itilerek trafik kaybedecek. Google bu şekilde tüm internet sitelerinin mobil arayüzünü daha 'sevimli' hale getirmesini amaçlarken, Google'ın bu algoritma değişikliği 21 Nisan itibariyle başlayacak.

YENİ BİR OLAY DEĞİL

Google'ın mobil dostu internet sitelerine destek olacağı bir süredir biliniyordu. Google algoritma sisteminde hemen değişikliğe gitmeyerek site sahiplerine vakit verirken, sitelerin bu değişimden gelir kaybı yaşamamalarını tercih ediyor. Ancak Google'ın uyarılarına rağmen yeniliğe uymayanlar için ise elbette yapacak bir şey yok.

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