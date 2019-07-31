2020 model iPhone'lara 5G desteği

5G teknolojisinin kullanım alanı gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlarken, telefon üreticileri de birbiri ardında 5G desteğine sahip modelleri piyasaya sürüyor. Şu an için sayıca oldukça az olan 5G'li telefonların 2020 yılında patlama yaşaması bekleniyor.

Apple da 2020 yılında pek çok telefon üreticisinin kullanacağı 5G teknolojisini iPhone'larında kullanmayı planlıyor. Apple'a yakın kaynaklardan biri olan analist Ming-Chi Kuo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Apple'ın 2020 yılında tüm iPhone'larda 5G teknolojisini kullanacağını vurgularken, 5G'siz bir iPhone modelinin bulunmayacağının altını çizdi.



Diğer bir deyişle en düşük iPhone modelinde de 5G bulunacak. 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip üç farklı modeli duyurması beklenen Apple, bu cihazlarda OLED ekran teknolojisini kullanacak.