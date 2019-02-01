2019 Mercedes-Benz V serisi yeni dizel motoruyla tanıtıldı!

2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin Almanya'da 36 bin 990 euro ile başladığını belirtelim. Yeni ızgaradaki yatay şeritlerin daha belirtgin olması ve arka planda elmas deetaylarıyla gelen AMG line donanımlarında bu sefer parlak krom kullanılmış. Diğer dış tasarım değişiklikleri arasında yeni renk seçenekleri ile 18 ve 19 inçlik yeni alaşım jantlar bulunuyor.

VERİMLİLİĞİ VE KONFORU ARTTIRAN YENİ DİZEL MOTOR MERAK EDİLİYOR

2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nde 2.0l dört silindirli OM 654 dizel motor bulunuyor. V300d formunda gelen 239 beygir güç ve 500 Nm tork üretebildiğini belirtelim. Anı hızlanmalarda ise Tork değeri “overboost” özelliği sayesinde 30 Nm kadar artabiliyor. Maksimum 221 km/s sürat yapabilen araç 100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede tamamlıyor. 9G-TRONIC otomatik şanzıman kulllanılan araçta 4MATIC adı verilen dört tekerlekten çekiş sistemi de opsiyon olarak sunuluyor. 2019 Mercedes-Benz V-Serisi’nin bir de V 250d versiyonu bulunuyor. Bu versiyonun kaputunun altında aynı motor bulunuyor, fakat bu kez 190 beygir güç ve 440 Nm tork üretiyor. Bu versiyonda da 9G-TRONIC otomatik şanzıman standart olarak sunulurken, 4MATIC sistemi opsiyon listesinde yer alıyor. Yeni Mercedes-Benz V-Serisi’nin ortalama yakıt tüketimi 6.3-5.9 litre / 100 km olarak gösteriliyor.