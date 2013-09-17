1 milyar dolarlık flaş yatırım

IBM Microsoft ile işletim sistemi pazarında sert rekabete hazırlanıyor. Bilişim devi Linux işletim sistemi için 1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirileceğini açıkladı.



Uzmanlar IBM'in Linux'u güçlendirerek sunucu pazarında Windows'un yükselişini durdurmak istediğini belirtti. Linux'un yeni sunucularda yüzde 23'lük payı bulunurken Microsoft'un Windows ile yeni sunucularda yüzde 49'luk bir pay kapmış durumda.



Microsoft ayrıca Linux'un Google, Facebook gibi güçlü müşterilerini çekmek için agresif bir strateji benimsemişti. Daha önce Microsoft'tan yapılan bir açıklamada Linux'un 235 patenti ihlal ettiği belirtilmişti.



Linux'un özellikle Google sunucularında hakim işletim sistemi olarak dikkat çekiyor.

IBM daha önce 2000 yılında da Linux için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıklamıştı. O günden bugüne Linux sunucu işletim sistemleri pazarında pay kazansa da Windows'a yaklaşamamıştı.







Hürriyet

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