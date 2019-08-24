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Veysel Okşar'ın acı kaybı
ALTAD kurucu başkanı, Yeni Alanya Gazetesi spor yazarı ve Dim TV Spor yorumcusu Uğur Veysel Okşar'ın annesi Fatma Zehra Okşar, kalp yetmezliğinden dolayı bugün kızının evinde vefat ederek sevenlerini üzdü
Taziye 24.08.2019, 21:09 Melike Temir
ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Alanyaspor Taraftarlar Derneği (ALTAD) kurucu başkanı ve Yeni Alanya Gazetesi köşe yazarı ve Dim TV Spor yorumcusu Uğur Veysel Okşar'ın annesi Fatma Zehra Okşar, bugün ikindi saatlerinde hayata gözlerini yumdu. 81 yaşında vefat eden Fatma Zehra Okşar'ın kalp yetmezliğinden dolayı vefat ettiği öğrenildi. Dim Medya A.Ş. olarak Okşar Ailesi'ne başsağlığı, merhumeye de Allah'tan rahmet diliyoruz.
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