ALANYA VEFAT DUYURUSU

18.11.2019

SARAY MAHALLESİNDEN MEHMET VE MENŞURE DABAN’IN KIZI MUAMMER USTA VE CEVAT KULA’NIN ANNESİ NAZİK DABAN VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ BUGÜN SAAT 14.30 DA ALANYA BELEDİYE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR.TAZİYE YERİ:KADIPAŞA MAH. ÇEVRE YOLU ÜZERİ ATALAY APT.(PETROL OFİSİ KARŞISI)