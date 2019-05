ALANYA VEFAT DUYURUSU

02.05.2019

FIĞLA MAHALLESİNDEN MERHUM ALİ TEKE NİN KIZI,MUSTAFA DOĞAN IN EŞİ,BELEDİYE PERSONELİ ALİ OSMAN,ALİYE,ŞÜKRAN DOĞAN IN ANNESİ,SERDAR OZAN IN KAYINVALİDESİ,MERHUM YAŞAR TEKE VE ÖĞRETMEN HAYRİ TEKE NİN ABLASI FATMA DOĞAN VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP HACIBABA MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZIYE:ÇEVREYOLU MONDI ARKASI