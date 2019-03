ALANYA VEFAT DUYURUSU

29.03.2019

KÜÇÜK HASBAHÇE MAHALLESİNDEN MERHUM HASAN DİMYAL IN EŞİ,HAMİT VE ZAFER KOZAN IN ABLASI,MEHMET VE HASAN KOZAN IN HALASI FADİMEANA DİMYAL VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ BUGÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP GÜLER CAMİİNDEN ALINARAK BEKTAŞ MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR.TAZİYE:ADLİYE KARŞISI GÜLER CAMİ ÜZERİ