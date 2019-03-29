ALANYA VEFAT DUYURUSU
29.03.2019
GAZİANTEP EŞRAFINDAN,SARAY MAHALLESİNDEN MAHMUT SOĞUK’UN EŞİ,ÖZCAN ŞİMŞEK,GÜLAY ŞİMŞEK,ERCAN,ALTAN,DENİZ SOĞUK VE TÜLAY ERBAŞ’IN ANNESİ,UĞUR UFUK SOĞUK’UN BABAANNESİ MELTEM ERBAŞ,YAĞMUR ŞİMŞEK,YILMAZ HÖRMET VE TEKİN HÖRMET’İN ANNEANNESİ,VEFİK ERBAŞ’IN KAYINVALİDESİ PAKİZE SOĞUK VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ BUGÜN İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP ALANYA BELEDİYE MEZARLIĞINDAN ALINARAK CİKCİLLİ MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR.TAZİYE YERİ:SARAY MAH. ALAADDİNOĞLU SOKAKTA BULUNAN EVLERİ.Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 16:50