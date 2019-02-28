ALANYA VEFAT DUYURUSU
28.02.2019
ÇIPLAKLI MAHALLESİNDEN MERHUM MEVLÜT TOPAL’IN OĞLU, MEKE HÜSEYİN TOPAL’IN ABİSİ, MEHMET KEMAL VE MUSTAFA TOPAL’IN BABASI, ALİ ORHANLI, HÜSEYİN YILMAZ, MUSTAFA KİRAZCI, MUSTAFA ÖZARSLAN, DOĞAN ÜNAL, MEHMET ANILGAN VE ŞÜKRÜ BOZ’UN KAYINPEDERİ TOPAL HACI LAKAPLI KEMAL TOPAL VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP MOLLA OSMAN CAMİ YANINDAKİ EVİNDEN ALINARAK OBA SEKİLİOĞLU MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ: GÜLLERPINARI MAHALLESİ MOLLA OSMAN CAMİ YANINDAKİ EVLERİ