Vefat Duyurusu

Acı Kaybımız Kemal Topal vefat etti. Tüm ailesinin acı gününü paylaşıyor, Yüce Allah’tan (c.c.) merhuma rahmet, geride kalanlara sabır temenni ediyoruz

Vefat Duyurusu
banner404

ALANYA VEFAT DUYURUSU

28.02.2019

ÇIPLAKLI MAHALLESİNDEN MERHUM MEVLÜT TOPAL’IN OĞLU, MEKE HÜSEYİN TOPAL’IN ABİSİ, MEHMET KEMAL VE MUSTAFA TOPAL’IN BABASI, ALİ ORHANLI, HÜSEYİN YILMAZ, MUSTAFA KİRAZCI, MUSTAFA ÖZARSLAN, DOĞAN ÜNAL, MEHMET ANILGAN VE ŞÜKRÜ BOZ’UN KAYINPEDERİ TOPAL HACI LAKAPLI KEMAL TOPAL VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP MOLLA OSMAN CAMİ YANINDAKİ EVİNDEN ALINARAK OBA SEKİLİOĞLU MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ: GÜLLERPINARI MAHALLESİ MOLLA OSMAN CAMİ YANINDAKİ EVLERİ

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vefat Duyurusu
Vefat Duyurusu
  1. Taziye

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472