Sönmez’in acı günü

FATMA Kölüş (75), yüksek tansiyona bağlı olarak geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 15 gündür Özel Alanya Anadolu Hastanesi, yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Kölüş'ün cenazesi ikindi namazına müteakip Konaklı Mahallesi, Mandıra Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yeni Alanya merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diler.