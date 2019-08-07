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Sönmez’in acı günü

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez , kayınvalidesi Fatma Kölüş’ü kaybetti

Taziye 07.08.2019, 13:12 Melike Temir
Sönmez’in acı günü
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FATMA Kölüş (75), yüksek tansiyona bağlı olarak geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 15 gündür Özel Alanya Anadolu Hastanesi, yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Kölüş'ün cenazesi ikindi namazına müteakip Konaklı Mahallesi, Mandıra Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yeni Alanya merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diler.

#Millet İttifakı #Abdullah Sönmez #Fatma Kölüş #alanya belediye başkan adayı
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