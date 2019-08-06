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Pınar Sürücü kursu öksüz kaldı: Sami Kasmuş’u kaybettik

Aslen Sivas eşrafından olan ama Alanya’ya ilk sürücü kursunu açan kişi olarak tanınan Sami Kasmuş (65) amansız hastalığa yenik düştü. 

Taziye 06.08.2019, 09:35 Melike Temir
Pınar Sürücü kursu öksüz kaldı: Sami Kasmuş’u kaybettik
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MHP ilçe yönetim kurulu üyesi olarak önemli hizmetlerde bulunan Sami Kasmuş, emlak ve inşaat sektöründe de önemli işlere imza attı. Hayırsever ve sevecen kişiliğiyle kendini sevdiren Kasmuş, bir yıldır amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Bu sabaha karşı Başkent Hastanesi’nde son nefesini veren Sami Kasmuş’un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Emine Özmüftüoğlu Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Alanya Belediye Mezarlığına defnedilecek.

Dim Medya Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

#Pınar Sürücü Kursu #Sami Kasmuş #Alanya #ilk sürücü kursu #alanya taziye #Alanya Haber #alanya son dakika
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