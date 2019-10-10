İncekum eski belediye başkanı Fahri Baysal'ın acı günü!
İncekum eski Belediye Başkanı Fahri Baysal’ın eniştesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Taziye 10.10.2019, 12:23 10.10.2019, 12:29
ESKİ İncekum Belediye Başkanı Fahri Baysal’ın eniştesi Mehmet Ergin (83) geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ergin'in vefatı başta ailesi olmak üzere yakınlarını yasa boğdu. Mehmet Ergin'in cenazesi bugün saat 11.00'da İncekum Belediye mezarlığında toprağa verildi.
Yeni Alanya olarak merhuma Allahtan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz.
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