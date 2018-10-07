ALANYA CENAZE DUYURUSU
07.10.2018
ŞEKERHANE MAHALLESİNDEN MERHUM MUSTAFA ERBAYRAK OĞLU MUSTAFA ERBAYRAK BABASI TUNCER YILMAZ VE FEYYAZ KILDIRGICI KAYINPEDERİ KAYMAKLI LAKAPLI HÜSNÜ ERBAYRAK VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ BUGÜN İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP KALE CAMİİNDEN ALINARAK KALE MEZARLIĞINDA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ:ŞEKERHANE MAH.FATİH SOK.BULUNAN EVLERİ.
Hüsnü Erbayrak vefat etti
Acı Kaybımız. Hüsnü Erbayrak vefat etti. Tüm ailesinin acı gününü paylaşıyor, Yüce Allah’dan (c.c.) merhuma rahmet, geride kalanlara sabır temenni ediyoruz.
ALANYA CENAZE DUYURUSU
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