Demirtaş’ı üzen ölüm 

UZUN yıllar turizm sektörüne hizmet ettikten sonra emekli olan ve esnaflık yapmaya başlayan Demirtaş’ın sevilen simalarından Yılmaz bir süredir kanserle savaşıyordu. 3 aydır da ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında olan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz, evli ve 1 çocuk babasıydı. Yılmaz’ın cenazesi saat 14.00’de kılınacak cenaze namazının ardından Çamlıca Kırkbeleni Mezarlığı’na defnedilecek. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.