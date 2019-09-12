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Alanya’yı üzen ölüm 

Alanya’nın sevilen simalarından Üzeyir Işık 58 yaşında hayatını kaybetti

Taziye 12.09.2019, 11:41 12.09.2019, 11:43
Alanya’yı üzen ölüm 
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TEDAŞ’TAN emekli olan Işık, aslen Anamurluydu. Yaklaşık 40 yıldır Alanya’da yaşayan ve Alanyalılar tarafından sevilen Işık evli ve 2 çocuk babasıydı. Aynı zamanda emekli hemşire Müjgan Işık’ın da eşi olan Üzeyir Işık’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Büyük Hasbahçe Camii’nde kılınacak cenaze nazının ardından Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

#Müjgan Işık #Üzeyir Işık #Ölüm #Alanya
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