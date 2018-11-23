Alanya Vefat Duyurusu

ALANYA CENAZE DUYURUSU
AYFER AKIN
23.11.2018
KADIPAŞA MAHALLESİNDEN MERHUM ABDULLAH AKIN EŞİ YUSUF,HAFİZE VE FATMA AKIN’NIN ANNELERİ.SANAYİ ESNAFI ÇİLİNGİR AHMET ÇORBACI’NIN KAYINVALİDESİ AYFER AKIN VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ YARIN SAAT 10.00 DA AŞAĞIOBA MEZARLIĞINDA KILINACAK CENAZE NAMAZINI MÜTEAKİP DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ:KADIPAŞA MAH.SİPAHİOĞLU SOK.ALANYA TARIM KREDİ KOOPERATİFİN OLDUĞU BİNA
MAKBULE YÜCESAN
23.11.2018
ÇARŞI MAHALLESİNDEN MERHUM BAYİ HÜSEYİN LAKAPLI HÜSEYİN YÜCESAN’IN EŞİ, SABRİ, SAMİ VE SEVİL YÜCESAN’IN ANNESİ, ALİ YILMAZ’IN KAYINVALİDESİ MAKBULE YÜCESAN VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN CUMA NAMAZINI MÜTEAKİP ANDIZLI CAMİNDEN ALINARAK KALE YAMACI MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİ YERİ: ÇARŞI MAHALLESİ TOPHANE CADDESİ TRAFO YANI YÜCESAN APARTMANI.
İSMAİL HAKKI SİLPAĞAR
23.11.2018
KONYA EŞRAFINDAN NAVRUZ SİLPAĞAR’IN OĞLU, SEVİLAY VE KAFKAS SOĞUTMA LOKMAN SİLPAĞAR’IN KARDEŞİ İSMAİL HAKKI SİLPAĞAR VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ ALANYA BELEDİYE MEZARLIĞINDA KILINACAK CUMA NAMAZINI MÜTEAKİP CİKCİLLİ BELEDİYE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ: GÜLLERPINARI MAHALLESİ KEMAL ŞUBERİ İLKÖĞRETİM OKULU ARKASINDAKİ EVLERİ.
MEHMET SELAHATTİN AKSOY
23.11.2018
MAHMUTLAR MAHALLESİNDEN TÜRKAN AKSOY’UN EŞİ,NALAN ALTUĞ BABASI,HANDE VE UĞURAY ALTUĞ DEDESİ ŞEKERCİ DEDE LAKAPLI HACI MEHMET SELAHATTİN AKSOY VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ BUGÜN İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP AZURA MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ:MAHMUTLAR MAH.D400 KARAYOLU ÜZERİ ÖKSÜZOĞLU APT.
GÜLENDAM BABAOĞLU
22.11.2018
OBA MAHALLESİNDEN MERHUM TOSUN AĞA’NIN EŞİ,MEHMET BABAOĞLU VE AYŞE SEZER’İN ANNESİ,MUSTAFA SEZER’İN KAYINVALİDESİ,RABİA HACIHAMDİOĞLU VE MUSTAFA SEZER’İN ABLASI GÜLENDAM BABAOĞLU VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ BUGÜN İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP AŞAĞIOBA MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ:OBA MAH.KOÇAK CAMİ YANINDAKİ EVLERİNDE
HAMİT ÖZÇELİK
22.11.2018
ŞEKERHANE MAHALLESİNDEN FARUK, OSMAN VE FAHRİ ÖZÇELİK’İN BABALARI HAMİT ÖZÇELİK VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ YARIN GÜRSES CAMİSİNDE KILINACAK CUMA NAMAZINI MÜTEAKİP BEKTAŞ AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ: ŞEKERHANE MAHALLESİ ALAYDIN ECZANESİ KARŞISINDAKİ EVLERİ