Alanya Vefat Duyurusu

ALANYA CENAZE DUYURUSU
MEVLÜT YILMAZ
02.12.2018
OBA MAHALLESİNDEN MERHUM LATİF YILMAZ’IN OĞLU BÜLENT VE MEHMET YILMAZ’IN BABALARI,NECMİ SEZGİN VE MERHUM VELİ KAYMAK’IN KAYINPEDERİ MEVLÜT YILMAZ VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ SAAT 14.00 DE AŞAĞIOBA MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR TAZİYE YERİ:KARAKOCALI MAH.YILDIRIMLAR SOK.YILDIRIMLAR SİTESİ
MEHMET ALİ DEMİR 02.12.2018
ÇAMLICA MAHALLESİNDEN SÜLEYMAN,RECEP,MUSTAFA DEMİR’İN BABASI KÖSE MEHMET ALİ DEMİR VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ BUGÜN SAAT:11.00 DA ÇAMLICA HACILAR MAHALLESİNDEN ALINARAK KIRKBELEN MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR TAZİYE YERİ:HACILAR MAHALLESİNDEKİ EVLERİNDE
MEHMET UYSAL
02.12.2018
GÖZÜBÜYÜK MAHALLESİNDEN AHMET VE İSMAİLUYSAL’IN BABALRI HATİP DAYI LAKAPLI MEHMET UYSAL VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ SAAT.11.00 DA KONAKLI KÖKLEME MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ:KONAKLI MAH.YILMAZ MARKET YANI
OSMAN YILDIRIM
01.12.2018
GAZİPAŞA YENİGÜNEY KÖYÜNDEN HASAN VE İBRAHİM YILDIRIM’IN BABASI OSMAN YILDIRIM VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP GAZİPAŞA YENİ GÜNEY KÖYÜNE DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ: GAZİPAŞA YENİ GÜNEY KÖYÜ’NDEKİ EVLERİ
ZEHRA YILMAZ
01.12.2018
ELMALI EŞRAFINDAN MERHUM HASAN SÜVARİ’NİN KAYINVALİDESİ ALANYA LİSESİ ÖĞRETMENLERİNDEN İLKER YILMAZ’IN ANNESİ ZEHRA YILMAZ VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP ELMALI ÖMERPAŞA CAMİİ’NDEN ALINARAK ELMALI’DAKİ AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ: OBA MAH. ATATÜRK CADDESİ. 20. SOKAK. ECEM APT EVİ
GÜZİN TÜVER
01.12.2018
ANKARA POLATLI EŞRAFINDAN HÜDAİ TÜVER'İN EŞİ, SİGORTACI KAYA TÜVER VE CAN TÜVER'İN ANNELERİ GÜZİN TÜVER VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ YARIN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP POLATLI ÇARŞI CAMİİ YANINDAKİ MEZARLIĞA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ: ANKARA POLATLI'DAKİ EVLERİ
ELİF YAREN AKÇA
01.12.2018
BELEDİYEDEN EMEKLİ ALİ AKÇA'NIN TORUNU KÜBRA AKÇA'NIN KIZI ELİF YAREN AKÇA VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP DİNEK MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYEYERİ:SUGÖZÜ MAH. BAKALLAR SOKAK. EVLERİ
HASAN YILMAZ İZİ
01.12.2018
KADIPAŞA MAHALLESİNDEN KONYA EŞRAFINDAN AHMET MURAT İZİ’NİN BABASI TELEKOMDAN EMEKLİ MERAL İZİ’NİN ABİSİ HASAN YILMAZ İZİ VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP BELEDİYE MEZARLIĞINDAN ALINARAK CİKCİLLİ MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ: KADIPAŞA MAH STAT CAD. ERSEL AP. 20/10 TAZİYE EVLERİNDE OLACAKTIR