Alanya Vefat Duyurusu

Yeni Alanya ailesi olarak tüm vefat edenlerin ailesinin acı gününü paylaşıyor, Yüce Allah’dan (c.c.) merhumlara rahmet, geride kalanlara sabır temenni ediyoruz

Alanya Vefat Duyurusu
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ALANYA CENAZE  DUYURUSU

AYŞE YURTSEVER
29.11.2018
GAZİPAŞA ZEYTİNADA MAHALLESİNDEN MERHUM AHMET YURTSEVER’İN EŞİ, SÜLEYMAN, HAVVA, HAMİYET, HAKKI, NEJLA VE ŞEVKİ YURTSEVER’İN ANNELERİ AYŞE YURTSEVER VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN SAAT 14.00’DE GAZİPAŞA ZEYTİNADA MAHALLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ: GAZİPAŞA İSTİKLAL MAHALLESİ HAL KAVŞAĞI ÜSTÜNDEKİ EVLERİ.

AYŞE TOPAL
29.11.2018
ÇIPLAKLI MAHALLESİNDEN MERHUM ŞÜKRÜ TOPAL’IN EŞİ, NAZMİ, ADİL VE ÇIPLAKLI MAHALLE MUHTARI MÜMÜN TOPAL’IN ANNESİ AYŞE TOPAL VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ YARIN SAAT 10.00’DA SEKİLİOĞLU MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ: ÇIPLAKLI MAHALLESİ 1001 SOKATAKİ EVLERİ.
 

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