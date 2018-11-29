Alanya Vefat Duyurusu

ALANYA CENAZE DUYURUSU
KUTLAY SEMERCİ
28.11.2018
BURDUR BUCAK EŞRAFINDAN TURİZMCİ LONG BEACH OTEL MÜDÜRÜ KUTLAY SEMERCİ VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP BURDUR BUCAK KÖLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ: BURDUR BUCAK'TA BULUNAN EVLERİ.
İPEK YALÇIN
28.11.2018
CUMHURİYET MAHALLESİNDEN ESKİ ALANYASPOR FUTBOLCUSU SEDAT SABUNCUOĞLU’NUN KAYINPEDERİ, AYNUR SABUNCUOĞLU’NUN BABASI, VEDAT SABUNCUOĞLU’NUN DEDESİ MERHUM CANAN YALÇIN’IN EŞİ İPEK YALÇIN VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ HACIMEMİŞLER CAMİNDE KILINACAK İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP HANÖNÜ MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ: CUMHURİYET MAHALLESİ KEMALİ SOYDAN CADDESİ DAMLA SİTESİ.
FATMA YILMAZ
28.11.2018
GÜLLERPINARI MAHALLESİNDEN MERHUM MEHMET CÜCE’NİN KIZI, MALİYEDEN EMEKLİ AHMET YILMAZ’IN GELİNİ, SANAYİ ESNAFLARINDAN HALUK İBRAHİM YILMAZ’IN EŞİ FATMA YILMAZ VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP HACIMEMİŞLER CAMİNDEN ALINARAK BEKTAŞ MEZARLIĞINA DEFNEDİELECEKTİR. TAZİYE YERİ: GÜLLERPINARI MAHALLESİ MÜFTÜOĞLU CAMİ YANINDAKİ EVLERİ.
HASAN KAHYA
27.11.2018
KARGICAK MAHALLESİNDEN KERİM KAHYA’NIN OĞLU FUAT VE KERİM KAHYA’NIN BABALARI TAKSİCİ HASAN KAHYA VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN SAAT 11 :00 DE KARGICAK SAHİL MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ:KARGICAK MAHALLESİNDEKİ EVLERİ
İBRAHİM AKAY
27.11.2018
GÜLLERPINARI MAH. MERHUM CEZMİ AKAY VE İRFAN AKAY’IN ABİSİ ŞERİFE AKAY’IN EŞİ, MİNE BİLEYDİ, MUSLU,MEMNUNE, VE MAHMUT AKAY’IN BABALARI İBRAHİM AKAY VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP GÜRSES CAMİİNDEN ALINARAK MAHMUTSEYDİ BÜKLÜ MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ:GÜLLERPINARI MAH. AKAY ÇIKMAZINDAKİ EVLERİ