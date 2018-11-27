Alanya Vefat Duyurusu

ALANYA CENAZE DUYURUSU
FATMA ERGÜN
26.11.2018
ÇARŞI MAHALLESİNDEN NİHAT ERGÜN’ÜN EŞİ, YUSUF ERGÜN’ÜN ANNESİ, NİHAT AŞÇI VE İLHAN DİREKÇİ’NİN KAYINVALİDESİ FATMA ERGÜN VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP HACIMEMİŞLER CAMİNDEN ALINARAK BEKTAŞ MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ: ÇARŞI MAHALLESİ DAMLATAŞ CADDESİ FİNAL TEMEL LİSESİ KARŞISINDAKİ EVLERİ.
HÜSEYİN AKIŞ
26.11.2018
DERE MAHALLESİNDEN AKIŞOĞLU LAKAPLI MEHMET OĞLU HÜSEYİN AKIŞ VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ BUGÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP DERE MEZARLIĞINDA DEFNEDİLECEKTİR TAZİYE YERİ:DERE MAHALLESİNDE BULUNAN EVLERİ
MUSTAFA UYAR
25.11.2018
MAHMUTLAR MAHALLESİNDEN KARAKERİM ALİ UYAR’IN OĞLU,MAHMUTLAR OKUL MÜDÜRÜ MEHMET UYAR KARDEŞİ SÜLEYMAN VE HAKAN UYARIN AGABEYİ MUSTAFA UYAR VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP CÜCENLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ:MAHMUTLAR MAH.YAYLA YOLU GİRİŞİNDEKİ EVLERİNDE
ŞÜKRÜ SODUR
25.11.2018
MAHMUTSEYDİ MAHALLESİNDEN CEMAL ÇINAR’IN DAMADI NEŞİDE SODUR’UN EŞİ ÖZDEN VE ESİN SODUR BABASI EMEKLİ ÖĞRETMEN ŞÜKRÜ SODUR VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ BUGÜN SAAT 11.00 DE MAHMUTSEYDİ BÜKLÜ MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ:MAHMUTSEYDİ MAH. BÜKLÜ MEV.EVLERİNDE