Alanya Vefat Duyurusu

ALANYA CENAZE DUYURUSU
MUSTAFA UYAR
25.11.2018
MAHMUTLAR MAHALLESİNDEN KARAKERİM ALİ UYAR’IN OĞLU,MAHMUTLAR OKUL MÜDÜRÜ MEHMET UYAR KARDEŞİ SÜLEYMAN VE HAKAN UYARIN AGABEYİ MUSTAFA UYAR VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP CÜCENLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ:MAHMUTLAR MAH.YAYLA YOLU GİRİŞİNDEKİ EVLERİNDE
MEHMET ÖZGÜR
24.11.2018
BADEMAĞACI MAHALLESİNDEN OĞUZ,NİHAT ÖZGÜR’ÜN BABALARI MEHMET TOPRAK,ZEKİ PARDIOĞLU’NUN KAYINPEDERİ MEYDAN TAKSİDEN GÖDE LAKAPLI MEHMET ÖZGÜR VEFAT ETMİŞTİR.CENAZESİ YARIN SAAT 11.00 DE BADEMAĞACI MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEKTİR. TAZİYE YERİ:HACET MAHALLESİ.ŞEKERCİLER SOK.EVLERİNDE