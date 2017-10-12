Taraftar ne istiyor? (3)

BUGÜN sonuncusunu yayınlayacağımız yorumlarda görüldü ki, sorunlar ana başlıklar olarak; taraftarların etkisizliği, ulaşım, park yeri sorunu, stat içerisinde kurallara uyulmaması, stadın modern hale gelmesi için öneriler şeklinde özetleyebiliriz. Bu istekleri sadece yönetim kurulu değil, sorunların yetki alanı muhatapları da takip etmelidir.

Zafer KURT: Biz bu takıma 90 dakika destek verdik. Tribüne çağırdık, gelmediler. Arkasından yuhalandılar. Takım taraftara saygı göstermiyor.

Onur TURGUT: Stada bedava veya ucuz bilet olmasın. Fenerbahçe maçında gözümle gördüm, polis veya jandarma alıyor tanıdığını, ambulansın beklediği yerden yukarı çıkarıyor. Hoş bir şey değil.

Ahmet KISA: Yönetim taraftar grupları üzerinden destek versinler diye ucuz bilet sattı ama Kuzey A Tribünü full olmasına rağmen herkes gibi maç izliyorlar. Asıl destek vermesi gereken bunlar olması gerekirken, bunlara kim kombine sattı sorusu sorulmuyor. Konuştuğum insanlar kendileri dükkana gelerek sattı, sezonda 3 maça gitsem yeter diyor. Bu içler acısı durumun sorumluları kim?

Ahmet GÖRGÜLÜ: 1- Özel güvenlikler kendini jandarmadan üstün görüp el kol hareketi yapıyor, saha içine giren çocuğa bağıracağına o çocuk onların arasından nasıl gitti, yakalayamadı, onu düşünmeli? 2- Taraftar grupları birlik mesajı veriyor ama ayrı ayrı duruyor. Merdiven yolu küçültüp veya kaldırıp tek görüntü olmalı, tek grup gibi görünmeli, ses tek çıkmalı ama kim kime gücünü göstermeye çalışması oluyor gibi. 3- Taraftar gruplarının önündeki kule, Kuzey Kale arkasında boydan boya olmalı yoksa kuleye taraftar sığmıyor, biri düşecek bir gün. 4- Stadyum içinde maratonda küçük store olmalı.

Adnan YÜKSEL: Stattaki kalitenin artırılması, tuvaletlerin temiz olması (özellikle de bayan taraftarlarımız için), taraftarlarımızın hep bir ağızdan ve birlik olarak hareket etmesi, amigolarımızın biraz daha yaratıcı ve daha iyi bir şekilde bizlere önderlik etmesi, şehirdeki reklam tabelalarına insanlarımızı stadyuma çekmek için daha çok taraftar kazanmak için, sloganlar veya Alanyasporumuzun reklamının yapılması, hatta şehrin 4 bir yanına hatta ve hatta kırsal bölgelere Alanyasporumuzun bayraklarının asılması, maç saatlerinde fark etmez hangi maç olursa olsun otobüs seferlerinin konulması, öğrenci arkadaşlar için, sizlerin ve kulübümüzün sosyal medyayı biraz daha iyi kullanması gerekir.

Necdet MERCAN: Ağabey, öncelikle çok teşekkür ediyorum bize yer verdiğin için. Maç sonunda lütfen futbolcular tribüne giderek taraftarla galibiyeti kutlasınlar. Mağlup olduğumuzda bu taraftar alkışlamasını da bilir. Yeter ki tribüne gelsinler. İkinci sorun otopark. Yukarı otoparkı komple protokole ayırmayı vazgeçsinler. 1000 araçlık yere 200 araç giriyor. Neymiş efendim, protokol araçları alınıyormuş. Bu kadar fevri uygulama dünyada yok.

Fatih KAYA: Stada ulaşım ve stat etrafındaki otopark sorunu gerçekten taraftarı zor durumda bırakıyor. Benim için maça gitmeyi engelleyen bir durum değil ama birçok taraftarın bu durumdan memnun olmadığı aşikar. Stada gidiş bir dert zaten. Aracı park ettiğin yer bazen o kadar uzak oluyor ki stada varana kadar maç başlıyor. Marş ve tezahürat konusunda eksiğiz. Tek yaptığımız 20 dakikada bir Alanya ya da turuncu-yeşil diye tribünler arası bağırmak. Bu konuda takım Süper Lig'e çıktı ama taraftar olarak bizler hala BAL ligindeyiz.

- BİTTİ -