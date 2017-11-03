Tanıtıma destek verir misiniz?

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in masasına dün ilginç bir proje konuldu.
Özel ricası nedeniyle bu projeyi kimin hazırladığını, fikrin kimden çıktığını, kimin Başkan Yücel'e bu projeyi sunduğunu yazmayacağım.
Ancak içeriğini ve varacağı noktaları bugün sizlerle paylaşacağım.
Projenin ismi, "Tanıtım İçin 1 Günlük Kazancını Bağışla. Mutlu Ol" olarak belirlendi.
Kime hitap ediliyor, kime sesleniliyor.
Onu da paylaşayım.
Sana, bana, bize, kısacası herkese.
Hitap edilen kesimin en başında otelciler, yani turizmciler var.
İkinci sırada küçük ve orta boy işletmeciler, yani esnaf var.
Üçüncü sırada, "İşyeri sahipleri" olarak adlandırılan kesim var.
Dördüncü sırada, asgari ücretle çalışanlar var.
Ne diyor peki projede?
Şöyle deniliyor...
"Alanya genelinde etkin kampanya yapılacak. Sosyal medya, yazılı ve görsel medya etkin şekilde kullanılacak, billboardlarda reklamlar yapılacak."
Şu şekilde devam ediyor...
"Çalışanlar bir günlük yevmiyelerini bağışlamaları konusunda bilinçlendirilecek, bağış yapanlara teşekkür belgesi verilecek. Çalışanların bağış yapması için patronlarından destek istenecek."
Diyelim ki 1.500 TL asgari ücret alan bir çalışansınız, bir günlük kazancınızı, yani 50 TL'yi Alanya'nın tanıtımına bağışlayacaksınız.
Veya otelcisiniz, bir günlük kazancınız 20 bin TL ise, siz de gücünüz oranında bu kampanyaya destek vereceksiniz.
Projenin özü bu.
Hedef, Alanya'nın hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanıtımını en iyi şekilde, en donanımlı biçimde yapabilmek.
Başta dediğim gibi, bu projeyi hazırlayan ekip, taslağı Başkan Yücel'in masasına koydu.
Şimdi top Başkan Yücel'de.
Eğer onay verirse, bu projeyi açıklamak, tüm kesimleri bu kampanyaya davet etmek O'na düşüyor.
Peki bu proje tutar mı?
Otelci kan ağlarken, esnaf bitikleri oynarken, asgari ücretli kıt kanaat geçinirken, eğer projeyi onaylar ve Alanya'ya davet gönderirse Başkan Yücel'in bu çağrısına yanıt verilir mi?
"Otelci, esnaf, asgari ücretli çalışan zaten krizde, bu devirde bir de tanıtım için para mı istenir Sayın Yücel" de denilebilir, "Evet, Alanya'nın daha iyi tanıtılması için herkesin, her kesimin elini cebine atması şart" diye de hareket edilebilir.
Burada iş, 300 bin nüfuslu bir şehri bu kampanyanın içeriğine, amacına inandırılmasıdır.
Şahsi fikrimi soracak olursanız...
1999-2014 dönemi Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'ndan beri konuşulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen bu proje acilen uygulanmalıdır.
Kişisel olarak, Alanya'nın tanıtımı için bir günlük kazancımı vermeye hazırım.
Peki, Alanya buna hazır mı?
İşte bütün mesele bu!