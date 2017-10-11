Zorlu etap nefesleri kesti

ALANYA'DA başlayan ve Kemer'de sona eren ilk etabın ardından dün de 206 kilometrelik ikinci etap olan Kumluca-Fethiye etabının startı verildi. Kumluca Meydanı'nda oluşturulan platformda yarışa katılacak sporcular tek tek imza verdikten sonra start alanına geçildi. Etabın startını Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya birlikte verdi. Kumlucalılar yarış öncesi ve start esnasında bisikletlilere sevgi gösterisinde bulundu. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yarış öncesi Türk Milli Takımı sporcularına Kumluca'da üretilen domatesten yedirerek başarı dileğinde bulundu.

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