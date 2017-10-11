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Zorlu etap nefesleri kesti

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 176.7 kilometrelik Alanya-Kemer etabını Bora Hansgrohe takımından Sam Bennett 3 saat 57 dakika 26 saniye ile kazandı

Zorlu etap nefesleri kesti

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 176.7 kilometrelik Alanya-Kemer etabını Bora Hansgrohe takımından Sam Bennett 3 saat 57 dakika 26 saniye ile kazandı

11 Ekim 2017 Çarşamba 23:24
Zorlu etap nefesleri kesti
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ALANYA'DA başlayan ve Kemer'de sona eren ilk etabın ardından dün de 206 kilometrelik ikinci etap olan Kumluca-Fethiye etabının startı verildi. Kumluca Meydanı'nda oluşturulan platformda yarışa katılacak sporcular tek tek imza verdikten sonra start alanına geçildi. Etabın startını Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya birlikte verdi. Kumlucalılar yarış öncesi ve start esnasında bisikletlilere sevgi gösterisinde bulundu. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yarış öncesi Türk Milli Takımı sporcularına Kumluca'da üretilen domatesten yedirerek başarı dileğinde bulundu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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