Zor durumdaki Galatasaray'a kıyağı Imbula'nın eşi yaptı

GALATASARAY, ön liberosuna kavuşuyor… Sarı-kırmızılı yönetim, Stoke City'nin Fransız dinamosu Giannelli Imbula'nın menajeri ile dün İstanbul'da masaya oturdu ve el sıkıştı. Sportif direktör Cenk Ergün, bonuslarla birlikte iki milyon Euro teklif ederek, Imbula cephesini ikna etti. Stoke City kiralama önerisine 'olur' verdiği an transfer resmiyete dökülecek.

EŞİ "İSTANBUL'A GİDELİM" DEDİ

Juventus'tan renklerine bağlamak istediği Asamoah'a hamile eşi karşı çıktığı için imza attıramayan Aslan, Imbula transferinde ise eş faktörü ile sonuca gitti. Daha önce beş yıl Türkiye'de yaşayan eşi Linda'nın "İstanbul'a gidelim" önerisi üzerine Imbula, Cimbom'a 'evet' dedi.

Imbula, geçen yaz önce 18 milyon pound (yaklaşık 85 milyon lira) bonservis ücreti karşılığı Porto'dan Stoke City'ye transfer olmuş, ardından görkemli bir törenle nişanlısı Linda ile hayatını birleştirmişti.