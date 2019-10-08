banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Zlatan Ibrahimovic'in heykeli dikildi

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, memleketi Malmö'deki heykel töreniyle onurlandırıldı

SPOR 08.10.2019, 20:56 08.10.2019, 20:58
Zlatan Ibrahimovic'in heykeli dikildi
banner404

İSVEÇ futbol tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Zlatan Ibrahimovic'in heykeli dikildi. 38 yaşındaki futbolcunun Malmö stadyumunda yapılan töreni çok sayıda İsveçli takip etti.

1999'da profesyonel olarak ilk kez sahneye çıktığı stadın önünde taraftara seslenen Zlatan Ibrahimovic, "New York'a gittiğinizde Özgürlük Heykeli var, İsveç'e gittiğinizde ise Zlatan Heykeli..." sözleriyle yine adından söz ettirdi.

İsveçli sanatçı Peter Linde tarafından inşa edilen 2,7 metre yüksekliğindeki ve yarım ton ağırlığındaki heykelin yapımı dört yıl sürdü.

MLS ekiplerinden LA Galaxy'de forma giyen Ibrahimovic, Barcelona, Paris-Saint Germain ve Manchester United dahil olmak üzere birçok Avrupa kulübünde kariyeri boyunca 400'den fazla gol attı.

#Zlatan Ibrahimovic
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:33
Güneş 06:52
Öğle 12:50
İkindi 16:04
Akşam 18:38
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545