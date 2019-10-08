Zlatan Ibrahimovic'in heykeli dikildi
İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, memleketi Malmö'deki heykel töreniyle onurlandırıldı
SPOR 08.10.2019, 20:56 08.10.2019, 20:58
İSVEÇ futbol tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Zlatan Ibrahimovic'in heykeli dikildi. 38 yaşındaki futbolcunun Malmö stadyumunda yapılan töreni çok sayıda İsveçli takip etti.
1999'da profesyonel olarak ilk kez sahneye çıktığı stadın önünde taraftara seslenen Zlatan Ibrahimovic, "New York'a gittiğinizde Özgürlük Heykeli var, İsveç'e gittiğinizde ise Zlatan Heykeli..." sözleriyle yine adından söz ettirdi.
İsveçli sanatçı Peter Linde tarafından inşa edilen 2,7 metre yüksekliğindeki ve yarım ton ağırlığındaki heykelin yapımı dört yıl sürdü.
MLS ekiplerinden LA Galaxy'de forma giyen Ibrahimovic, Barcelona, Paris-Saint Germain ve Manchester United dahil olmak üzere birçok Avrupa kulübünde kariyeri boyunca 400'den fazla gol attı.
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