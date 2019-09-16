Zirve mücadelesi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçı bugün

Cemali AYGIR

SÜPER Lig'e bu sezon muhteşem bir başlangıç yaparak 3'de 3 yapan ve 9 puanla zirveye yerleşen temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, milli aranın ardından bu akşam Fenerbahçe ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sezona Kayserispor galibiyetiyle başlayan ve ardından Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u deviren turuncu yeşilliler, 7 puanla 2. sıradaki rakibi Fenerbahçe'yi de yenerek yoluna devam etmek istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Alanyasporlu oyuncular, daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

'KAZANACAK GÜÇTEYİZ'



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'den çekinmediklerini söyledi. Rakiplerinin de lige iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Liderliğimizi sürdürebilmek için Fenerbahçe engelini de kayıpsız geçmek istiyoruz. Hafif sakatlığı bulunan oyuncularımız var. Onların da durumu maç saatinde belli olacak. Oyuncularıma ve ekibime güveniyorum. İyi ve kaliteli futbolculardan oluşan bir takımız. Fenerbahçe'yi de yenecek güçteyiz. Sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynamak ve sonunda galip gelmek istiyoruz. Taraftarlarımız desteklerini bizlerden esirgemesin" dedi.