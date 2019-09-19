Zirve değişmedi! Türkiye yükselişini sürdürdü
Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken, Türkiye bir basamak çıkarak 36'ncılığa yerleşti.
SPOR 19.09.2019, 13:51
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 36'ncılığa yükseldi. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2. sıraya çıktı, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.
36. SIRAYA ÇIKTIK
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynadığı Andorra ve Moldova maçlarını kazanan ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 1475 puanla 36'ncılığa yerleşti. Kosova ise 119. basamağa tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 24 Ekim'de açıklanacak.
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
|İmsak
|05:16
|Güneş
|06:36
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0