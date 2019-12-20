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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu, işte Alanyaspor’un rakibi    

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu'nda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak ve bu turla birlikte müsabakalarda VAR sistemi de uygulanacak

SPOR 20.12.2019, 13:35
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu, işte Alanyaspor’un rakibi    
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ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şevik ve kulüp temsilcileri katıldı. Kurada Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seri başı olarak, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, DG Sivasspor, Kırklarelispor, Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve Denizlispor ise seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu'nda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. 
BU TURDAN İTİBAREN VAR UYGULANACAK  
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, 5 turda mücadele edip, bir üst tura çıkan takımları tebrik ederek, hepsine başarılar diledi. Kupada hedefe yaklaştıkça mücadelelerin zevkli geçtiğini ifade eden Büyükaydın, "Çeyrek ve yarı finale çok az kaldı. Kupada yer alan takımların kupaya ciddi önem verdiğini görüyoruz. Zevkli, heyecanlı ve iyi müsabakalar oynanıyor. 16 takım içerisinde alt liglerden 2 takım üst tura çıktı. TFF 1. Lig’den BB Erzurumspor ile bir alt ligden tur atlayan Kırklarelispor’u ayrıca tebrik ediyorum. Güzel mücadele edeceklerini düşünüyorum. Bu turdan itibaren Süper Lig’de uyguladığımız VAR sistemi de olacak. İnşallah VAR ile birlikte daha az hataların olduğu müsabakalar izleyeceğiz" diye konuştu. Kura çekimi sonucunda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu: 
   Medipol Başakşehir - Kırıklarelispor 
  Çaykur Rizespor - Galatasaray 
  Trabzonspor - Denizlispor 
  İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe 
  Antalyaspor - Göztepe 
  DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor  
  Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa 
  BB Erzurumspor - Beşiktaş

#Ziraat Türkiye Kupası #Alanyaspor #tff #alanyaspor haber
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6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
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