Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne adaylarına uyarı!
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne...
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike

Ziraat Bankası Avrupa 2.'si oldu!

Erkekler CEV Kupası finalinde Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına ilk maçta 3-0 mağlup olan Ziraat Bankası, kendi sahasında oynadığı rövanş maçında ilk iki seti 2-0 önde geçmesine karşın üst üste verdiği iki setle şampiyon olma şansını yitirdi ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı

Ziraat Bankası Avrupa 2.'si oldu!

Erkekler CEV Kupası finalinde Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına ilk maçta 3-0 mağlup olan Ziraat Bankası, kendi sahasında oynadığı rövanş maçında ilk iki seti 2-0 önde geçmesine karşın üst üste verdiği iki setle şampiyon olma şansını yitirdi ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı

10 Nisan 2018 Salı 21:36
Ziraat Bankası Avrupa 2.'si oldu!
banner404

ERKEKLER CEV Kupası finalinde Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına ilk maçta 3-0 mağlup olan Ziraat Bankası, kendi sahasında oynadığı rövanş maçında ilk iki seti 2-0 önde geçmesine karşın üst üste verdiği iki setle şampiyon olma şansını yitirdi ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
CEV Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Sezonun en önemli bölümündeyiz'
'Sezonun en önemli bölümündeyiz'
Kadınlar CEV Kupası’nda Eczacıbaşı Vitra şampiyon oldu!
Kadınlar CEV Kupası’nda Eczacıbaşı Vitra şampiyon oldu!
3 büyükler PFDK'ya sevk edildi!
3 büyükler PFDK'ya sevk edildi!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim