Ziraat Bankası Avrupa 2.'si oldu!

ERKEKLER CEV Kupası finalinde Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına ilk maçta 3-0 mağlup olan Ziraat Bankası, kendi sahasında oynadığı rövanş maçında ilk iki seti 2-0 önde geçmesine karşın üst üste verdiği iki setle şampiyon olma şansını yitirdi ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı
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