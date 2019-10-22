Zidane'ın kabul ettiği Galatasaray teklifi ortaya çıktı!
Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Meriç Müldür, Teknik Direktör Zidane'ın Real Madrid'i çalıştırmadan önce Galatasaray'a teklif edildiğini, Zidane'ın teklifi kabul ettiği ancak Dursun Özbek'in Fransız çalıştırıcı tecrübesiz diye reddetttiğini açıkladı.
SPOR 22.10.2019, 12:56
GAZETECİ Meriç Müldür, Galatasaray- Real Madrid maçı öncesi çarpıcı bir iddia ortaya attı. Müldür, Dursun özbek döneminde Galatasaray adına Zidane'e teklif yapıldığını ifade etti. Müldür, "Zidane hakkında çok şey yazılıp çiziliyor. Bir bilgi de ben paylaşayım. Real Madrid'e gitmeden önce Galatasaray adına teklif yapıldı. Zidane kabul etti, Dursun Özbek "tecrübesiz" diyerek kabul etmedi." bilgisini paylaştı. Sarı kırmızılı takımın bu geceki rakibi Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın koltuğu sallantıda. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası İspanyol ekibi bu akşamki maça ayrı önem veriyor.
28°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Ekim 2019
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2