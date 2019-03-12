Zidane'a inanılmaz bütçe!

REAL Madrid'de belirsizlik sona erdi. 2.5 yıllık göreve süresinde 3 Şampiyonlar Ligi ve 1 de Lig kupası şampiyonluğu sevinci yaşamasına karşın 31 Mayıs'ta sürpriz birn şekilde istifa eden Zinedine Zidane, yeniden Eflatun Beyazlılar'ın başına geçti. İspanyol ve İngiliz medyası, Real Madrid Başkanı Florentine Perez'in Zidane'ı 300 milyon Pound'luk transfer bütçesi vererek ikna ettiğini yazdı.

Büyük bir yıldız transfer etme geleneğini 2014'ten bu yana ilk kez bu sezon sonunda yeniden hayata geçirmesi beklenen Real Madrid'in, bu rakamı 3'e çıkarabileceği kaydedildi. Real'in ilk hedefinin ise uzun süre gündemde olan PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar olduğu vurgulandı.

Neymar'ın dışında Tottenham Hotspur’un yıldızı Christian Eriksen, Zidane'ı idolü olarak açıklayan ve ismi sık sık Real'le anılan Chelsea’den Eden Hazard ile Neymar’ın Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Kylian Mbappe de listedeki diğer adaylar.

Taraftarların gözünden düşen Gareth Bale ile ismi Juventus ile anılan Luka Modric'in satışından da yeni transferler için belli oranda kaynak yaratılacak.

Zidane'ın imza atmadan önce Perez ile görüşmesinde belli isteklerde bulunduğu da basına yansıdı. Buna göre, Fransız teknik adam sahada tek yetkili olacak. Onun onayı olmadan transfer yapılmayacak. Zidane ayrıca, ücretini de artırdı. Real Madrid, Fransız teknik adama Pep Guardiola ve Diego Simeone gibi yıllık bazda 20 milyon Pound'a yakın bir ücret ödemeyi kabul etti.