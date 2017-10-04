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Zeljko Obradovic: 'Mükemmel değiliz'

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandıkları Banvit maçının ardından açıklamalarda bulundu

Zeljko Obradovic: 'Mükemmel değiliz'

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandıkları Banvit maçının ardından açıklamalarda bulundu

04 Ekim 2017 Çarşamba 21:35
Zeljko Obradovic: 'Mükemmel değiliz'
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OBRADOVİC, sezon başında olduklarını ve geliştirmeleri gereken çok şey olduğunu belirtirken; "Çok zor bir maç oldu. Sezonun ilk resmi maçıydı. İki taraf da çok güzel mücadele etti. Oyuncuları tebrik ediyorum kupa için. Şu anda mükemmel değiliz, geliştirmemiz gereken çok şey var. Ancak bu normal, daha önümüzde çok zaman var" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARDAN KUPA YORUMLARI

Fenerbahçe de oyuncular da sezonu kupayla açmalarını yorumladı. İşte o sözler...

Melih Mahmutoğlu: "Sezona kupayla başlamak önemliydi"

"Camiamıza, taraftarımıza hayırlı olsun. Çok mutluyuz.se zona kupayla başlamak çok önemliydi. Değerli bir kupa. İyi mücadele ettik. Mutuyuz, seyircimize de teşekkür ederiz. Ayrıca sabah saatlerinde şehitlerimizin olduğunu öğrendik. Bundan dolayı da çok üzgünüz. Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün önemli olan mücadele etmekti. Sonuna kadar mücadele ediyoruz. Sezona kupayla başlamak önemliydi."

James Nunnally: "Sonuna kadar mücadele ettik"

"Zorlu bir rakiple karşılaştık. Hatalarımız da oldu ama sonuna kadar mücadele ettik ve kazandık."

Barış Hersek: "Bu kupaların devamı gelecek"

"Sezonun ilk kupası büyük Fenerbahçe Ailemize armağan olsun. Kısa sürede iyi bir uyum yakaladık. Devamı da gelecek. Sezon sonu bütün kupalar bizim olacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic
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