Zehra'dan altın madalya

ANTALYA'NIN ilk kadın paralimpik sporcusu da olan milli okçu Zehra Özbey Torun, 2018 Paralimpik Okçuluk Türkiye Şampiyonası Olimpik Yay Kadınlar kategorisinde sıralama atışlarında 610 puan ile Türkiye rekoruna ulaştı. Torun altın madalyanın sahibi oldu. Aktif spor yaşantısına 2001 yılında tekerlekli sandalye basketbol sporu ile başlayan Torun, 2014 yılında bir kararla okçuluk sporuna yöneldi. 2017 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü ailesine katıldı. Günde 6 saat antrenman yapan milli okçu "Milli takım kamplarımıza katılıyorum. Temmuz ayında Çekya'da bir Avrupa Kupası, ağustosta yine Çekya'da bir Avrupa Şampiyonamız var. Bunlar için hazırlanıyoruz. Ama asıl büyük hedef, 2020 Tokyo Olimpiyatları" dedi.