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Zanka: Yaptığımız hatalardan memnun değiliz

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertli formayla ilk golünü Zanka, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

SPOR 21.09.2019, 23:40
Zanka: Yaptığımız hatalardan memnun değiliz
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SÜPER Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe’nin Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında stoper Zanka, mücadeleyi yorumladı.

Takımının ilk golünü atarak sarı-lacivertli formayla ilk gol sevincini yaşayan Zanka’nın sözleri şöyle;

“Bazen şanslı olabiliyorsunuz. 1-0 geriye düşmüştük, sonrasında beraberlik golünü attığım için mutluyum. Takım adına önemli bir goldü.

Bu tarz hatalar olabiliyor. Geçen hafta yaptığımız hatalardan memnun değiliz. Bu hafta da kazandık ama yaptığımız hatalardan memnun değiliz. Birçok yeni oyuncu var, zamanla daha iyi olacağız.

Önemli bir derbi, dünyanın en önemli derbilerinden biri… Biz de yabancı oyuncular olarak buraya gelirken bu derbinin önemini bilerek geliyoruz. Orada daha iyi bir performans sergilememiz gerekiyor.”

#Fenerbahçe #Ankaragücü #zanka
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