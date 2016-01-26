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Zamanoğlu: "Sitemimiz yanlış atamalara"

Multigroup Alanyaspor Basın Sözcüsü Kemal Zamanoğlu, "Balıkesirspor maçını hakem hataları sonucu kaybettik ancak MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu hakem hatalarından dolayı eleştirilmiyor. Yapılan yanlış hakem ataması eleştiriliyor" dedi

Zamanoğlu: "Sitemimiz yanlış atamalara"

Multigroup Alanyaspor Basın Sözcüsü Kemal Zamanoğlu, "Balıkesirspor maçını hakem hataları sonucu kaybettik ancak MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu hakem hatalarından dolayı eleştirilmiyor. Yapılan yanlış hakem ataması eleştiriliyor" dedi

26 Ocak 2016 Salı 08:44
Zamanoğlu: "Sitemimiz yanlış atamalara"
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BASIN Sözcüsü Kemal Zamanoğlu, Balıkesirspor deplasmanında bariz hakem hataları sonucu sahadan puansız ayrıldıklarını söyledi. Hakem hataları sonucu daha önce de puanlar kaybettiklerini belirten Zamanoğlu, "Balıkesirspor maçı geride kaldı. İnşallah Merkez Hakem Kurulu (MHK) bundan sonra daha dikkatli hakem atamaları yapar. Biz özellikle kritik maçlarımıza daha tecrübeli hakemlerin atanmasını istiyoruz. Kişiler üzerinden yorum yapmıyoruz" dedi. 

Hakem hatalarından dolayı üst üste puan kaybettikleri için bu konudaki tepkilerinin gayet doğal olduğunu dile getiren Zamanoğlu, "Hakem hatası her zaman olur ancak yanlış hakem ataması yapılmamalı. Balıkesirspor maçının hakeminin, bu karşılaşmayı kaldıramayacağını biliyorduk. Buna rağmen bu atama yapılmamalıydı" şeklinde konuştu. 

Balıkesirspor maçını hakem hataları sonucu kaybettiklerini ancak MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun hakem hatalarından dolayı eleştirilmediğini kaydeden Zamanoğlu şöyle dedi: "Sayın Müftüoğlu'na Alanya olarak desteğimiz her zaman devam edecektir. Kendisine yapılan eleştiri yanlış hakem atamasıyla ilgilidir. Hakem hataları bundan sonra da olacaktır ama atama yaparken tüm kriterler dikkate alınmalı. Maçın seviyesi, iklim koşulları, seyirci potansiyeli ve puan durumu bunda çok etkili. Lideri belirleyecek olan bir maça gelecek vaat eden tecrübesiz bir hakem verilmemeli. Umarız bundan sonraki maçlarımıza atama yapılırken tüm bu kriterler dikkate alınarak yapılır "
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Son Güncelleme: 25.01.2016 18:46
Anahtar Kelimeler:
MultigroupAlanyasporKemal ZamanoğluBalıkesirsporKuddusi Müftüoğlu
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