Zamanoğlu: "Sitemimiz yanlış atamalara"

BASIN Sözcüsü Kemal Zamanoğlu, Balıkesirspor deplasmanında bariz hakem hataları sonucu sahadan puansız ayrıldıklarını söyledi. Hakem hataları sonucu daha önce de puanlar kaybettiklerini belirten Zamanoğlu, "Balıkesirspor maçı geride kaldı. İnşallah Merkez Hakem Kurulu (MHK) bundan sonra daha dikkatli hakem atamaları yapar. Biz özellikle kritik maçlarımıza daha tecrübeli hakemlerin atanmasını istiyoruz. Kişiler üzerinden yorum yapmıyoruz" dedi.





Hakem hatalarından dolayı üst üste puan kaybettikleri için bu konudaki tepkilerinin gayet doğal olduğunu dile getiren Zamanoğlu, "Hakem hatası her zaman olur ancak yanlış hakem ataması yapılmamalı. Balıkesirspor maçının hakeminin, bu karşılaşmayı kaldıramayacağını biliyorduk. Buna rağmen bu atama yapılmamalıydı" şeklinde konuştu.



