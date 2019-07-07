Zamanında Fenerbahçe, Merih için 'Oynayamaz' demiş

MERİH Demiral, geçen sezonun başında ücretsiz olarak Alanyaspor tarafından Sporting Lizbon’dan 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralandı. Yarım sezon sonra 7 milyon Euro’ya İtalya’nın Sassuolo takımına transfer oldu. A Milli Takım’a kadar yükselen ve başarılı bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, şimdi ise 18 milyon Euro bedelle İtalyan devi Juventus’a transfer oldu. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Merih Demiral’ın transfer sürecini ve çok önemli bir detayı anlattı. İşte o sözler:

'CENK'E GİT, MERİH'İ AL GEL' DEDİM

Hem Merih hem menajeri Cenk, ikisi de benim manevi oğlum. Merih U21 Milli Takımı’nda oynarken ben zaten takip ediyordum. Cenk’in oyuncusu olduğu için o yüzden de takip ediyorduk. Son iki U21 maçlarını da Alanya’da canlı izlemiştim. Sezon başında manevi oğlum Cenk'e 'Git Merih'i al gel' dedim. Espriyle karışık 'Alıp gelemezsen bir daha buraya gelme' dedim. 'Tamam baba' dedi. Gitti 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla, 1 yıllık ücretsiz kiraladık.

'BİZ ALIRKEN ELEŞTİRMİŞLERDİ'

Alanya’da çıkış yapacağına inandığım için gelmesini istedim. Bizde de o şansı buldu. Sağolsun Mesut Bakkal hoca da ona güvendi ve oynattı. Biz ilk getirdiğimizde dedikodu oldu; 'Başkan 20 yaşında bu çocuğu ne yapacak' diye... Tenkitte de bulundular. 'Merih bu kadar genç, nasıl Alanya’da oynayacak' diye yorum yapanlar da oldu. Ama ben hep onun kişiliğine, karakterine ve futbolculuğuna inandım. Allah’a şükür ne beni, ne kendini ve ne de menajeri Cenk’i mahcup etmedi.

'4-5 MİLYON EURO KAZANDIRDI'

Allah yolunu açık etsin. Bizim Merih’i Alanya’ya getirirken amacımız burada parlatıp iyi bir takıma göndermekti. Kiralık da olsa satın alma opsiyonu olduğu için hem de kulübümüze para kazandırma amacımız vardı. Biz ona canı gönülden inanmıştık, o da bunu başardı. Bedava kiraladığımız oyuncudan 4-5 milyon Euro para kazanmış olduk. Sassuolo’ya giderken de kendisine söylemiştim. 'Oğlum git oraya, ben senin önünü açıyorum. Sen orada da çok kalıcı değilsin, çok daha iyi yerlere gideceksin' dedim. Transferi de gerçekleşti. Bir sezonda iki transfer yapmış oldu. Çok önemli bir başarı...

'GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM'

Transfer açıklanmadan hemen beni aradı. İlk benimle paylaşmak istediğini ve Juventus’a transfer olduğunu söyledi. 'Senden bir kez daha helallik istiyorum' dedi. Bizi de ağlattı tabi... Transferinden 3 gün önce arkadaşı olan oğlum Emirhan’ın düğünü vardı. Onun için de Alanya'daydı, yine görüştük. Yolu açık olsun. Türkiye’nin Avrupa’daki prestijini arttıran bir transfer oldu. A Milli Takım’a iyi bir oyuncu kazandırmış olduk. İnşallah Türk Milli Takımı’na uzun yıllar hizmet eder. Ben gurur duyuyorum şu anda. Merih inşallah daha da iyi olacak. Kişilik, karakter olarak 10 numara bir çocuk zaten.

'JUVENTUS'TA BAŞARILI OLUR'

Merih'in Juventus’ta başarılı olacağına inanıyorum. Yeter ki formayı versinler. Formayı verirlerse çıkarmaz. Değer vererek aldıkları bir transfer. Geçen sağlık kontrolüne gittiğinde takım kaptanı gelmiş ve yakından ilgilenmiş kendisiyle. İnşallah oynar. Bu sezon oynamasa bile ben forma şansı bulduğunda bırakacağını sanmıyorum.

'OYNAYAMAZ RAPORU VERMİŞLER'

3-4 ay önce Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe’nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya ile sohbet ettik. Hasan'a 'Yiğithan’a göre daha gerideydi Merih. Yiğithan Güveli daha ön plana çıkıyordu. Sen de Aziz Yıldırım döneminde kulüpte çalışıyordun ve Aziz başkanın sağ kolu gibiydin, bu çocuk neden Fenerbahçe’de A Takım'a çıkmadı' dedim. 'Ya Hasan abi. A Takım'a altyapı hocalarından gelen raporlarda, bu çocuktan bir şey olmaz ve yetersiz diyordu' karşılığını verdi. Hasan Çetinkaya bunu söyleyince şok geçirdim.

'MERİH'İN KARAKTERİ TARTIŞILMAZ'



Ben, 38-39 yıldır futbolun içerisindeyim. İkinci amatör, birinci amatör, süper amatör, 3. Lig, 2. Lig, oralarda hep futbol oynadım. Yöneticilik yaptım, takım kaptanlığı yaptım. Antrenörlük yaptım. İdareci olarak her kademede görev de yaptım. Merih Demiral hayatımda tanıdığım en iyi karakterli üç tane futbolcu varsa, birinci sıraya koyuyorum. Bu çocuğa böyle rapor gelmiş, inanamıyorsunuz.

'HEDEFİMİZ YENİ MERİH'LER'

Kulüp olarak bundan sonra da Merih Demiral benzeri transferler yapmaya devam edeceğiz. Erol Bulut gibi önemli bir ismi takımın başına getirdik. Altyapımızda ve A Takım kadromuzda çok yetenekli genç oyuncular var. Ozan Tufan’ı Fenerbahçe’den kiraladık ve oynattık, tekrar A Milli Takım’a seçildi. Hem bize katkı sağladı, hem A Milli Takım’a yükseldi, hem de Fenerbahçe’ye katkı sağlayacaktır.

