Zagreb, Fenerbahçe yönetimini yemekte ağırladı

EV sahibi takım tarafından organize edilen yemeğe Başkan Ali Koç, Dinamo Zagreb Kulüp Başkanı Mirko Brisic, UEFA Delegesi Geir Thorsteinsson, UEFA Delege Mihmandarı Darko Cvitkovic, yönetim kurulu üyeleri Metin Şen, Fethi Pekin, Ozan Korman Tarman, Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Sportif Direktör Damien Comolli ile Dinamo Zagreb Kulüp Başkan Vekili Tomislav Sveetina, Kulüp CEO’su Igor Kodzoman, Yönetim Kurulu Üyesi Amra Peternel, Denetim Kurulu Başkanı Miroslav Rozic ile Denetim Kurulu Üyesi Ognjen Naglic katıldı.



Sıcak ve samimi bir ortamda yenilen yemeğin ardından iki kulüp başkanları ve yöneticileri birbirlerine başarı diledi ve karşılıklı hediyeler sunuldu.

