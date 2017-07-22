Yüzmede olimpiyat rekoru

DEAFLYMPİCS Samsun 2017’de yüzme müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki müsabakalara yerli ve yabancı seyirciler büyük ilgi gösterdi. Rus yüzücü Miron Denisov , 51,51 saniyelik derecesiyle 100 metre serbest sitilde olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu. Yarışı baştan sona önde götüren Miron Denisov, 51,51 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, vatandaşı Andrei Zhivaev 51,69 saniyelik derecesiyle gümüş, Brezilyalı Maia Kubbach ise 51,95 saniyelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Dereceye giren sporculara yarışmaların ardından madalyaları takdim edilirken, Rusya’nın milli marşı okundu.

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