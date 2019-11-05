Yüzme öğreniyorlar

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi tüm hızıyla sürüyor. Alanya Kapalı Yüzme Havuzu'nda devam eden kurslara gençlerla çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Antrenörler "Kurslarımıza çok sayıda çocuk geliyor ve küçük yaşta yüzmeyi öğreniyorlar. Tüm yüzme meraklılarını bekliyoruz" dediler.