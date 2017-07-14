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Yüz binlerce dolar unutuldu

108 yıllık şampiyonluk özlemi yüz binlerce doları unutturdu. Chicago Cubs’ın tarihi başarısı lehine oynanan bahislerin yüzde 30’u tahsil edilmedi. Las Vegas kumarhaneleri, kasada kalan paranın rekor seviyede olduğunu belirtiyor

Yüz binlerce dolar unutuldu

108 yıllık şampiyonluk özlemi yüz binlerce doları unutturdu. Chicago Cubs’ın tarihi başarısı lehine oynanan bahislerin yüzde 30’u tahsil edilmedi. Las Vegas kumarhaneleri, kasada kalan paranın rekor seviyede olduğunu belirtiyor

14 Temmuz 2017 Cuma 10:02
Yüz binlerce dolar unutuldu
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CHİCAGO  Cubs'ın geçen yıl kazandığı tarihi şampiyonluk sonrası yaşanan bir olay, ‘para değil hatıra daha değerli' dedirtti. ABD Beyzbol Ligi MLB'da önceki sezon şampiyon olarak tam 108 yıllık özlemi dindiren Cubs'ın taraftarlarının, kazanan bahis fişlerini tahsil etmediği ortaya çıktı. Amerika'nın kumar cenneti Las Vegas'ta, Cubs'ın şampiyonluğu için oynanan bahislerin yaklaşık yüzde 30'luk kısmının paraya çevrilmediği açıklandı. Kasada kalan para tam olarak açıklanmasa da yüz binlerce doları bulduğu bildirildi. Konu ile ilgili konuşan farklı kumarhanelerden yetkililer, “Daha önce bu kadar büyük bir rakam görmemiştik. İnsanlar tarihi bir anı saklamayı, paradan daha değerli görüyor” yorumlarını yaptı.“Alınmayan toplam rakamı görünce birkaç kez kontrol ettik ama bir hataya rastlamadık” diyen yetkililer, “Paralarını alan taraftarlar bir süre sonra geri dönüp pişmanlıklarını dile getirdiler. Cubs'ın şampiyonluğu için oynadıkları kumar fişlerini geri istediler ancak kurallar gereği bu gerçekleşmedi. Pek çoğuna fişlerin kopyalarını verdik” ifadelerini kullandı. ABD'de hatıra spor eşyaları, yüz milyon doları aşkın bir sektör. Uzmanlar, bu tip tarihi hatıra eşyaların ilerleyen yıllarda çok değerlendiğinin altını çiziyor.

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Anahtar Kelimeler:
Chicago Cubs30Las Vegas
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