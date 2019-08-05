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'Yuvama döndüm'

Alanyaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl, Göztepe'de forma giyerken "Üç büyükler"de oynama hedefine yaklaştığını ancak bonserviste anlaşılamaması üzerine transferinin gerçekleşmediğini söyledi. Deneyimli futbolcu Alanyaspor'a transfer olması konusunda ise gerçek yuvasına geri döndüğünü ifade etti

SPOR 04.08.2019, 17:59 Enes Subaşı
'Yuvama döndüm'
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GÖZTEPE'DE yakaladığı çıkışla dikkati çeken 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon daha önce de formasını giydiği Alanyaspor'a transfer oldu. Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Leogang bölgesinde kamp yapan turuncu yeşilli takımın yeni oyuncusu, hedefleri yüksek bir oyuncu olduğunu dile getirdi. Tayfur, daha önce "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birinde oynama hedefine çok yaklaştığını ancak transferinin Göztepe'nin istediği bonservis nedeniyle olmadığını belirtti. Türk futbolunun köklü kulüplerinde forma giyme hedefinin sürdüğünü aktaran 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Hayaller kurmuştum, kurmaya da devam ediyorum. Göztepe'de oynarken o hayallere ulaşmak üzereydim. Küçük bir adım kalmıştı ama nasip olmadı. Hedeflerimde 'Üç büyükler'de oynamak var. Olmazsa yurt dışı hedefim var. Bir teklif vardı. O zamanki durumlarda transfer gerçekleşmedi ve büyük takımlara geçişi sağlayamadık. Kulüp ve bonservisle alakalıydı" diye konuştu.

'TEKLİFLER ALDIM'
Tayfur Bingöl, yeni transfer olduğu Alanyaspor'un daha önce de formasını giydiğini belirterek, "Yuvama döndüğüm için mutluyum" dedi. Turuncu yeşilli kulübe gelmesinin duygusal olduğundan bahseden Tayfur, "Alanyaspor, daha önceden formasını terlettiğim bir camia. Buraya, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Benim için çok duygusal ve güzel oldu. Bundan sonraki süreci çok iyi değerlendireceğiz. Lige güzel başlayıp güzel bitirmek istiyoruz" şeklinde görüş belirtti. Başka kulüplerden de teklif aldığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Geride kalan sezon Göztepe ile sözleşmem bitti. Birçok kulüpten teklif vardı ama Alanyaspor daha önce oynadığım ve çok sevdiğim bir camia. O yüzden Alanyaspor benim için hep bir adım öndeydi. Burayla anlaştığım için çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

'REKABETE HAZIRIM'
Tayfur, Alanyaspor'da kanatlarda görev yapan önemli futbolcular olduğunu aktararak takım içi rekabete hazır olduğunu söyledi. Formayı alacağına inandığını dile getiren turuncu yeşilli futbolcu, "Kişisel olarak takım içindeki rekabete hazırım. Futbolda forma asılıdır ve çalışan, gayret eden, enerjisini sahaya yansıtan o formayı alır. Ben de rekabetin içindeyim. Çalışıp, gayret edip o formayı alacağım" diye konuştu. Tayfur, teknik direktör Erol Bulut'un disiplinli bir çalıştırıcı olduğunu vurgulayarak, "Erol hoca, disiplinli, A, B, C planları olan, taktik bilgisi çok yüksek ve pozitif biri. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bunun da lige güzel yansıyacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.

#Tayfur Bingöl
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